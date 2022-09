La Story : Kylian Mbappé lance le PSG en Ligue des champions

Kylian Mbappé continue sa folle ascension. Auteur d'un doublé lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions contre la Juventus, l'attaquant du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois porté son équipe et brisé les records, le dernier en date celui du plus jeune joueur à avoir marqué 35 buts en C1. Excellent en Europe, excellent en Ligue 1, le joueur de Bondy est plus que jamais le joueur phare du projet parisien. A deux mois de la Coupe du monde 2022, Mbappé vise haut. Un sujet signé Bastien Achard Lombard.