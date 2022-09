Thomas Mekhiche est parti à la rencontre de Seko Fofana, le milieu de terrain du RC Lens. Finalement convaincu de prolonger avec le RCL jusqu'en 2025, alors que le PSG, l'OM, Arsenal et West Ham, étaient sur lui, le joueur s'est confié à Téléfoot sur les raisons de son choix et abordé ses envies d'aller plus haut avec le club artésien.