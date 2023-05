Le Mag - PSG - OL : le choc du championnat de D1 féminine

C'est le grand retour du format "face-à-face" dans Téléfoot. Celui-ci est consacré au choc pour le titre en D1 féminine entre le PSG et l'OL. Elisa De Almeida et Sakina Karchaoui ont représenté le club de la capitale. Pour Lyon, Amel Majri et Delphine Cascarino ont répondu à l'appel. Un sujet signé Sébastien Barniaud.