Le Mag : Real Madrid, une nouvelle soirée folle en Ligue des champions

Le Real Madrid a une nouvelle fois émerveillé l'Europe du football lors de la demi-finale retour de Ligue des champions retour remportée face à Manchester City après prolongation (3-1, 6-5 au total après la défaite à l'aller 4-3). Au bord du gouffre au Santiago Bernabeu, les Madrilènes ont pu compter sur Rodrygo, auteur d'un doublé salvateur et d'un grand Karim Benzema, passeur décisif et auteur du but décisif sur penalty en prolongation. Téléfoot était à Madrid pour vivre cette soirée hors du temps. Un sujet signé Yassin Nfaoui et Jordan Ollivier.