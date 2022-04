Le Grand Format : les Bleus, déjà favoris du Mondial 2022

Retour sur la grosse semaine de l'équipe de France de football. Après le large succès contre l'Afrique du Sud (5-0) au stade Pierre-Mauroy de Lille, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, s'est envolé vers Doha au Qatar pour asssiter au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Les Bleus ont hérité du Danemark, de la Tunisie et d'un barragiste dont l'identité ne sera connue qu'en juin (Australie, Emirats-Arabes Unis ou Pérou). Frédéric Calenge et Julien Maynard vous plongent en inside au coeur des Bleus de Kylian Mbappé, Paul Pogba et consorts.