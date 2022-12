Meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 avec cinq buts, Kylian Mbappé a fait de ce Mondial son principal objectif de la saison 2022/2023. Retour sur une ascension d'un gamin hors norme et fait pour briller dans la plus grande compétition sportive de la planète. Ce Grand Format sur l'attaquant de l'équipe de France et du PSG est signé Sébastien Barniaud avec Bastien Achard Lombard.