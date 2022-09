Yassin Nfaoui revient sur le nouveau visage de l'OM impulsé par l'entraîneur Croate Igor Tudor. Deuxièmes de Ligue 1 derrière le PSG après six journées de championnat, les Phocéens vont retrouver la Ligue des champions avec le plein de confiance après avoir vite adopté la patte "Tudor". Forcément, quand on parle de C1, tout Marseille et le Vélodrome chavire.