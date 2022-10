Le Grand Format - Aurélien Tchouaméni, le nouveau Paul Pogba

Il est le nouveau patron du Real Madrid et de l'équipe de France. Arrivé cet été à la Casa Blanca, et finalement remplaçant de Casemiro, parti en fin de mercato à Manchester United, Aurélien Tchouameni a complètement changé de statut en l'espace d'une saison. Téléfoot revient sur sa folle ascension à deux mois de la Coupe du monde de football 2022 où il devrait être la figure de proue des Bleus et de Didier Deschamps au milieu de terrain. Son transfert de l'AS Monaco au Real, les Bleus, la concurrence avec Paul Pogba et N'Golo Kanté, le joueur a tout dit à Téléfoot. Entretien et sujet signé Frédéric Calenge.