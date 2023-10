Le Oui-Non avec Didier Deschamps

Revivez en vidéo le "Oui - Non" de Téléfoot avec Didier Deschamps en compagnie de Thomas Mekhiche. Le sélectionneur de l'équipe de France, qui a annoncé sa liste de joueurs pour le rassemblement du mois d'octobre et les rencontres à suivre sur TF1 face aux Pays-Bas (le vendredi 13 octobre à 20h45, en qualifications pour l'Euro 2024) et l'Ecosse (mardi 17 octobre à 21h00, match amical), s'est prêté pour la sixième fois au traditionnel questions-réponses. Au menu : l'Euro 2024, les Bleus, Mike Maignan, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Thierry Henry.