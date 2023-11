Le Oui / Non avec Jonathan Clauss et Didier Deschamps

Invités de Téléfoot, dimanche 19 novembre 2023, Jonathan Clauss et Didier Deschamps ont participé au traditionnel Oui / Non avec Thomas Mekhiche. Le latéral droit de l'équipe de France et de l'OM et le sélectionneur des Bleus ont répondu à toutes les questions de Téléfoot !