Téléfoot revient sur le sacre du Real Madrid en finale de la Ligue des champions face au Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah. Grâce à un but de Vinicius Junior, les Madrilènes se sont imposés par la plus petite des marges au Stade de France. Retour sur la "Decimocuarta" de la Casa Blanca, désormais titrée à 14 reprises en C1.