Ce dimanche, découvrez le 3e épisode autour de nos Pépites : Melvin Bard, Sekou Mara et Georginio Rutter ! Julien Maynard et Bastien Achard-Lombard les ont suivi dans leur quotidien avec au programme ce dimanche : rencontre avec des fans et rendez-vous avec son agent pour Mara, le duel de Bard face à Messi, et cours d'allemand pour Rutter !