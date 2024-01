Liga : L’équipe type de la saison

L’UEFA a rendu son verdict et a livré son équipe type de la saison en Liga. On y retrouve quatre joueurs du FC Barcelone, trois de Valence, deux du Real Madrid, un de Séville et un de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann. Avec une honorable quatrième place, le FC Valence est bien représenté, tandis que le FC Barcelone place le plus d’ouailles dans ce onze. La bande à Luis Enrique a remporté la Liga, et est en course pour décrocher la Coupe du Roi et la Ligue des Champions.