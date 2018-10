C'est l"un des derbys les plus attendus de la saison en Ligue 1. Cet après-midi, Nîmes se déplace à Montpellier pour la 8e journée de L1. Seulement 605 supporters des Crocos ont été autorisés à se déplacer pour ce derby qui n'avait plus eu lieu depuis 25 ans en première division. Renaud Ripart, joueur et originaire de Nîmes, revient pour Téléfoot sur les racines de cette rivalité.