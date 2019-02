Le PSG a frappé un grand coup en huitièmes de finale de Ligue des champions face à Manchester United à Old Trafford (2-0). Les Parisiens ont tenu leur rang malgré les absences de Neymar et Edinson Cavani, en livrant une grande prestation. Le leader du championnat de France a pu compter sur des réalisations de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé pour l'emporter.