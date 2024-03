L'Inside - Les Bleus, un France-Allemagne à vite oublier

Retour sur la semaine des Bleus, dans notre inside spécial équipe de France. L'équipe de Didier Deschamps, qui fêtait son 150e match en tant sélectionneur, a été logiquement et implacablement battue par l'Allemagne de Julian Nagelsmann (0-2), samedi 23 mars à Lyon. Une défaite qui a fait mal aux troupes du capitaine Kylian Mbappé, battus dans tous les compartiments du jeu par Toni Kroos, Florian Wirtz, Jamal Musiala et consorts. Mais les champions du monde 2018 veulent se rattraper face au Chili mardi 26 mars prochain au stade Vélodrome (rencontre à suivre sur TF1 et TF1+, à partir de 20h50).