L'Inside - Castello Lukeba : "Maintenant, j'ai un nouveau statut"

Cette semaine, Castello Lukeba a reçu Yassin Nfaoui et Téléfoot à Leipzig où il évolue depuis cet été et son départ de l'OL. Le défenseur central a ouvert les portes de son quotidien et évoqué ses objectifs pour le futur, mais également son nouveau statut d'international français lui qui a fêté sa première cape avec l'équipe de France en octobre face à l'Ecosse.