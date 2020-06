L'Oeil de Liza du 02/06 : "Un danger pour le PSG et l’OL"

Le danger du manque de rythme pour le PSG et l’OL avant la reprise de la LDC, la reprise des grands championnats et notamment de la Bundesliga, le transfert définitif d’Icardi et l’interrogation sur l’avenir de Cavani : Bixente Lizarazu débriefe l’actualité du foot européen.