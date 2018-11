Nicolas Pépé et Jonathan Bamba sont deux joueurs très convoités sur le marché des transferts. Cet été, le premier a refusé une offre de l'Olympique lyonnais tandis que le second a privilégié le LOSC à l'Inter Milan. Mais les cadors européens n'ont pas dit leur dernier mot et devraient revenir à la charge lors des prochains mois !