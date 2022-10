Lionel Messi est prêt pour la Coupe du monde 2022 de football. De plus en plus proche de revenir à son niveau du FC Barcelone, l'Argentin a réalisé un excellent début de saison avec le maillot du Paris Saint-Germain. Plus que jamais en mission pour décrocher sa première victoire en Coupe du monde avec l'Albiceleste, la Pulga a enfin conquis Paris. Récit d'une résurrection par Jordan Ollivier.