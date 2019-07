Neymar, le feuilleton continue, Ndombele direction Tottenham, Griezmann proche du Barça

Comme chaque dimanche retrouvez nos eclusivités mercato. Selon nos informations, Tanguy Ndombele est tout proche de s'engager avec les Spurs de Tottenham pour un montant de 63 millions d'euros et des bonus. Neymar et le Barça, le feuilleton se poursuit. Antoine Griezmann est toujours plus proche de la Catalogne. Ander Herrera va signer au PSG pour 4 ans, Pablo Sarabia devrait l'immiter. La Juventus est en bonne voie pour recruter Adrien Rabiot.