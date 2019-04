OL : Bruno Genesio, les coulisses d'un départ annoncé

C’est désormais officiel, Bruno Genesio quittera bien l’OL à la fin de saison. Le technicien français a annoncé son départ dans la semaine en conférence de presse. «Tout cela pour une seule et unique raison, l’intérêt du club de l’institution et de l’équipe», a-t-il assuré. La seule éclaircie est venue de l'équipe féminine de l'OL qui l'a emporté 5-0 face au PSG en championnat. Une victoire qui permet à Eugénie Le Sommer et ses coéquipières d'avancer à grand pas vers le titre.