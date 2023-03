Olivier Giroud, une vie en Bleu

Olivier Giroud a reçu Sébastien Barniaud pour revenir sur sa vie en Bleu. Son plus beau but, le plus important, le mondial, sa sortie en finale, l'action de Kolo Muani, son duo avec Mbappé : le recordman des buts en Equipe de France se livre dans un document exceptionnel de Téléfoot.