On vous raconte tout : L'épopée du Danemark à l'Euro 92

Selon vous, est-il possible de remporter une compétition pour laquelle on n’est pas qualifié ? Eh bien contre toute attente, la réponse est OUI ! Et le plus bel exemple nous vient du Danemark lors de l’Euro 92 organisé en Suède. Pas de panique, on vous raconte tout...