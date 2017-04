Après 10 mois sans compétition, Mamadou Sakho revit sous le maillot de Crystal Palace. Le défenseur français a choisi Téléfoot pour revenir sur cette période délicate. Il évoque aussi son avenir et son attachement à l’équipe de France qu’il souhaite retrouver après un an d’absence : « J’ai raté l’EURO. On m’a fait rater l’EURO. Désormais mon objectif c’est la Coupe du Monde ».