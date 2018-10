PSG - Angel di Maria : "Tuchel est venu pour gagner la Ligue des champions"

Angel Di Maria se livre en exclusivité à Téléfoot ! Le milieu argentin du PSG est très enthousiaste alors que le club réalise pour le moment un sans faute en championnat. Huit victoires en huit matches et déjà trois buts et trois passes décisives pour Angel Di Maria. Le compatriote de Leo Messi est très élogieux au sujet de Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du club parisien. Il estime que le PSG a toutes ses chances pour remporter la Ligue des champions et confie qu'il souhaite que le club de la capitale soit la dernière équipe européenne de sa carrière. Revivez en intégralité cet entretien.