Depuis plus d'une saison, Angel Di Maria peut observer au plus près la progression de Kylian Mbappé au PSG. Même pendant la Coupe du monde, il a subi avec l'Albiceleste les fulgurances de l'attaquant lors du 8e de finale. Il se montre très élogieux et estime que Mbappé a toutes les armes pour remporter le Ballon d'Or.