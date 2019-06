Leonardo est de retour en tant que directeur sportif et le Paris Saint Germain prépare les grandes manœuvres. Ainsi Matthijs de Ligt est dans le viseur de la direction parisienne et son transfert est en bonne voie selon nos informations. Thomas Tuchel et Neymar se sont déjà entretenus avec le Brésilien en vue de la saison prochaine. Presnel Kimpembe ne sera pour sa part pas retenu en cas d’offre intéressante.