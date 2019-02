Téléfoot du 24 février 2019

Téléfoot vous embarque au plus près de l’actualité du football grâce à la réalité virtuelle. Chaque semaine, découvrez les coulisses des plus grands clubs et le décryptage des différents styles de jeu.Chaque dimanche, retrouvez un point complet sur la semaine des Bleus en Ligue 1 et à l’étranger.Egalement, toutes les dernières infos sur l’actu du football ainsi que L'interview Téléfoot, un face-à-face avec tous les acteurs majeurs du foot.Autour de Grégoire Margotton, les téléspectateurs retrouveront la bande de spécialistes avec Frédéric Calenge, Charlotte Namura, Thomas Mekhiche et Bixente Lizarazu.