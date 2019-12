Téléfoot du 1 décembre 2019

Présenté par Grégoire Margotton, Téléfoot accueille Nathalie Iannetta, nouvelle éditorialiste de l’émission aux côtés de notre consultant champion du monde Bixente Lizarazu. Ce trio inédit commentera et décryptera toute l’actualité du foot en compagnie d’invités prestigieux : de la Ligue 1 à l’Equipe de France, en passant par les plus grands championnats européens.Comme la saison dernière, Téléfoot proposera également des émissions évènementielles délocalisées pour faire découvrir aux téléspectateurs les coulisses des clubs avec des reportages inédits en immersion.Les téléspectateurs retrouveront également Frédéric Calenge qui suivra l’actualité des Bleus et Thomas Mekhiche avec notamment la célèbre interview Oui / Non.