Téléfoot du 1 mars 2020 avec Peguy Luyindula

Au sommaire de ce dimanche 1er mars : Peguy Luyindula, l'ancien attaquant de l'OL, l'OM et du PSG et désormais conseille stratégique à Dijon, en invité exceptionnel, un entretien exclusif d'Houssem Aouar après OL-Juventus et avant le derby Lyon-ASSE, Ferland Mendy évoque son arrivée au Real Madrid et ses objectifs avec l'équipe de France, 24h avec un M'Baye Niang en plein épanouissement du côté du Stade Rennais et un doc exceptionnel sur le derby OL-ASSE.