Dans cette émission du 10 janvier, retour sur le titre de champion d'automne de l'OL, des directs avec Anthony Lopes et Boulaye Dia, une grosse page mercato avec des infos sur Neymar, l'OM et l'OL, un Grand Format sur Steve Mandanda vu par ses frères, un point sur l'avenir de Thauvin, et une story sur Lewandowski.