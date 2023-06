Téléfoot du 11 juin 2023

Ancien international français et champion de France avec Lille, Rio Mavuba mettra son expérience et son solide passé de joueur au service de l'émission de référence sur le football. Il rejoint l’équipe de Téléfoot aux côtés de Bixente Lizarazu tout au long de cette saison 2022-2023. Le champion du monde continuera ainsi à apporter son expertise sur le plateau de Téléfoot. Les téléspectateurs pourront également le retrouver aux côtés de Grégoire Margotton sur les matchs de l'équipe de France et durant toute la Coupe du Monde. Téléfoot propose une nouvelle rubrique : "Objectif Qatar" : une interview d’un joueur de l’équipe de France qui vise la Coupe du Monde, principale échéance des Bleus cette saison. Les rubriques traditionnelles seront de retour : "L'inside", "La Story" ainsi que "Le grand format".