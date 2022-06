Téléfoot du 12 juin 2022

Au programme :- 1ère partie : Téléfoot, L'actu :Retrouvez les dernières actualités du week-end et de la semaine décryptées à travers les informations de la rédaction et l'expertise de nos consultants, une grande interview hebdomadaire ou encore des duplex avec les acteurs footballistiques du moment.- 2ème partie : Téléfoot, Le mag :Retrouvez également les trois rubriques en seconde partie du magazine :- "L'Inside" pour être au plus près du quotidien des clubs et des joueurs et découvrir les coulisses du football.- "La Story" où une belle histoire de la semaine sera mise en avant.- "Le Grand Format" un documentaire pour conclure cette nouvelle formule.Téléfoot, La quotidienne :Ce rendez-vous digital est présenté par Thomas Mekhiche. Téléfoot, La quotidienne est le premier format quotidien sur le foot en France sur Youtube en réunissant plus d'1,2 million d'abonnés sur sa chaîne !