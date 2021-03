Téléfoot du 14 mars 2021

Au programme : - Première partie : Téléfoot, l'actuLes dernières actualités du week-end et de la semaine seront décryptées à travers les informations de la rédaction, l'opinion de Bixente Lizarazu et de Nathalie Iannetta, une grande interview hebdomadaire ou encore via des duplex avec les acteurs footballistiques du moment. Bixente Lizarazu animera deux nouvelles séquences diffusées en alternance : "Le Tacle de Liza", un billet d'humeur sur un thème d'actualité et "Joue-la comme Liza", une rubrique technique en réalité virtuelle. Par ailleurs dans cette nouvelle première partie, Thomas Mekhiche sera à nouveau en plateau puisqu'il incarnera plusieurs rubriques : "Total Football", afin de traiter le football européen, "Le Zap", où il apportera son regard décalé sur l’actualité du football mais également, la désormais mythique et incontournable interview "Oui-Non". Les téléspectateurs retrouveront également les journalistes de la rédaction qui apporteront leur expertise sur l’actualité du football, ainsi que toute l'actualité autour de l'Equipe de France qui prépare l'Euro. - Deuxième partie : Téléfoot, le mag L'émission référente Téléfoot capitalise sur son ADN et ses sujets premium avec trois rubriques : - "L'inside" pour être au plus près du quotidien des clubs et des joueurs et découvrir les coulisses du football ; - "La story" où une belle histoire de la semaine sera mise en avant ; - "Le grand format", un documentaire pour conclure cette nouvelle formule.