Téléfoot du 17 mars 2024

Chaque dimanche, Grégoire Margotton vous donne rendez-vous pour le meilleur du football mondial en compagnie des consultants qui continuent d’apporter leur expertise pour décrypter l’actualité du football : le champion du monde Bixente Lizarazu, et Rio Mavuba, ancien international français et champion de France avec Lille. A leurs côtés, les journalistes Thomas Mekhiche et Marine Marck complètent l’équipe.