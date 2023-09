Téléfoot du 24 septembre 2023

Chaque dimanche, Grégoire Margotton vous donne rendez-vous pour le meilleur du football mondial en compagnie des consultants qui continuent d’apporter leur expertise pour décrypter l’actualité du football : le champion du monde Bixente Lizarazu, et Rio Mavuba, ancien international français et champion de France avec Lille. A leurs côtés, les journalistes Thomas Mekhiche et Marine Marck complètent l’équipe. Cette saison, les téléspectateurs pourront également retrouver régulièrement l’international français Adil Rami. Dans une nouvelle séquence, le joueur proposera une interview intimiste d'une figure du football. Ainsi, il nous emmènera à la rencontre des stars internationales et des Bleus qui évoluent aujourd'hui dans les grands championnats européens.