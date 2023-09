Téléfoot du 3 septembre 2023

Chaque semaine, Grégoire Margotton décrypte l’actualité du football en compagnie du champion du monde et consultant Bixente Lizarazu, qui continue d'apporter son expertise et ses conseils techniques, notamment lors des rendez-vous de l'Équipe de France, mais aussi de Rio Mavuba. L’ancien international français et champion de France avec Lille met son expérience et son solide passé de joueur au service de l'émission de référence sur le football.