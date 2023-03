Tour du monde - Argentine, le retour de Messi et des héros

Sacrée championne du monde en décembre 2022 lors de la Coupe du monde au Qatar, l'Argentine porte désormais trois étoiles sur son maillot. L'Albiceleste a fêté ce sacre avec son public lors d'un match amical disputé au Monumental à Buenos Aires contre le Panama (2-0. Yassin Nfaoui y était et vous raconte une soirée exceptionnelle qui a vu Lionel Messi marquer son 800e but professionnel et communier à nouveau avec un public totalement acquis à sa cause.