Tour du Monde - Lionel Messi, retour aux sources ?

Yassin Nfaoui est parti à Rosario, la ville de naissance de Lionel Messi, pour savoir si le retour de l'Argentin chez lui semble possible avant que celui-ci ne mette fin à sa carrière. En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Paris Saint-Germain, l'Argentin va devoir faire un choix pour son avenir. Du côté des supporters du Club Atlético Newell's Old Boys, son club d'enfance, l'envie de voir la Pulga porter le maillot noir et rouge est plus que jamais grande.