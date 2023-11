Jonathan Clauss après France - Gibraltar (14-0) : "On a profité"

Dimanche 19 novembre, Jonathan Clauss, le latéral droit de l'équipe de France et de l'OM, était invité sur le plateau de Téléfoot depuis Nice. Le joueur est revenu sur la victoire record des Bleus face à Gibraltar (14-0), en qualifications pour l'Euro 2024, rencontre où il a marqué son premier but international et délivré une passe décisive. Il a également analysé sa complémentarité avec Kingsley Coman sur le côté droit.