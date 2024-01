Programme du 30 janvier 2024

Téléshopping s’invite dans le quotidien des Français, dès leur réveil, avec convivialité et bonne humeur. Marie-Ange Nardi et Alexandre Devoise rythment les matins de Téléshopping avec une grande complicité, accompagnés d’une équipe d’une quinzaine de chroniqueurs et experts. Entre animation et vente, l’exercice est particulier. Le travail est précis et minutieux, pour mettre en avant parfaitement les produits et donner l’impression aux téléspectateurs qu’ils peuvent les toucher. Avec convivialité et pédagogie, ils accueillent les téléspectateurs pour un moment sympathique et amusant, grâce à un enthousiasme communicatif.