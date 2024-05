Témoin à louer

Comédie • Romance | 2015

Doug Harris est un jeune homme qui n'a pas de vie sociale. Il est sur le point d'épouser Gretchen Palmer mais il a un énorme problème car il n'a aucune famille et aucun ami et il n'a pas de témoin pour son mariage. Il est totalement paniqué car il ne lui reste que dix jours pour trouver un témoin et sept amis. Sur les conseils de l'organisateur du mariage, il décide de faire appel à Jimmy Callahan patron d'une petite société qui se charge de fournir des entourages factices aux futurs mariés.