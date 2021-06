Tempête de glace

Séries & Fictions

Des morts inexpliquées d'oiseaux migrateurs et plusieurs autres disparitions déconcertantes ternissent les vacances en Alaska du célèbre ornithologue Dr Roger Summers et de toute sa famille. Incapable de trouver une explication logique, Roger s'associe au Dr Tim Hughes, dont les idées et les graves avertissements d'un Armageddon gelé imminent ont été longtemps moqués par la communauté scientifique. Désormais, les deux hommes doivent mettre le monde en garde contre le phénomène meurtrier qui menace de dévorer le globe : Le monde est-il confronté à une deuxième ère glaciaire ?