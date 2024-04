Tempête de lave

Lori et John sont secouristes dans une petite ville tranquille, mais Lori aspire à des missions plus ambitieuses et son couple est en pleine crise. Leurs enfants, Ian et Emma, retrouvent deux de leurs amis morts alors qu'ils avaient rendez-vous dans une mine désaffectée. Pensant que la grotte située sous la mine est envahie de gaz nocifs, ils alertent immédiatement leurs parents. D'autres phénomènes inquiétant se succèdent...