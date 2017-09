50'Inside fête ses 10 ans samedi 16 septembre à 17h55 sur TF1

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

A cette occasion, Juliette Delacroix a rendu visite à Sandrine Quétier et Nikos Aliagas sur le tournage de l’émission à TF1 pour une Facebook Live exclusif !



Secrets de fabrication qui ont fait le succès de l’émission, anecdotes, Sandrine et Nikos nous livrent quelques secrets sur ces 10 ans de 50'Inside.<em><br></em>

Rendez-vous samedi 16 septembre à 17h55 pour fêter les 10 ans de 50’Inside.

Tour à tour, Jenifer, Amir, Nolwenn Leroy, Pascal Obispo, Louane, Amir, Slimane, Jeff Panacloc, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Christophe Beaugrand se prêteront au jeu de l’animation aux côtés de Sandrine Quétier ou Nikos Aliagas.

Ils reviendront sur leur première émission ensemble, leurs souvenirs de tournages insolites et d’intenses moments d’émotion…

Le magazine évolue

« 50’Inside » va encore plus loin ! Plus d’enquêtes sur le terrain avec des journalistes qui incarneront certains de leurs reportages, pour aller chercher toujours plus d’infos.

Plus d’humour avec Christophe Beaugrand qui réalisera tout au long de l’année des reportages au cœur des événements people les plus prestigieux comme les Oscars ou accompagnera des personnalités au bout du monde.

Plus de rêve avec des reportages dans les plus beaux endroits de la planète que les stars nous feront découvrir.

Autre nouveauté de cette rentrée à découvrir, l'apparition de la réalité augmentée.

L’émission accueille 2 nouveaux visages, Anne-Sophie Delcour et David Ordono qui seront de tous les tapis rouges, de toutes les fêtes et de tous les événements, dans les coulisses, là où il faut être.