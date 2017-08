5MTF1 : Pour fêter ensemble les 5 millions de followers sur le compte Twitter @TF1, faites plaisir à ceux que vous aimez avec Mieux que des fleurs…

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Un jeu sous le signe du partage et des ondes positives…

Grâce à notre partenaire « Mieux que des Fleurs », jouez et faites une incroyable surprise à un être qui vous est cher.





Comment jouer avec nous ?

C’est facile ! Postez votre plus belle photo de vacances, en famille, entre amis ou en amoureux en citant et suivant les comptes @TF1 et @faitesmieux avec le hashtag #5MTF1.

Les photos les plus fun, décalées ou touchantes seront sélectionnées et les gagnants remporteront une belle surprise et pourront l’offrir à la personne de leur choix. De plus, leur photo sera publiée sur TF1&Vous.





Information sur ce jeu-concours :

Le jeu-concours commence dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 10 septembre inclus ! Les photos les plus fun, décalées et touchantes seront sélectionnées et les gagnants seront contactés par TF1.





Alors à vos photos et à vos tweets !





TF1, partageons des ondes positives