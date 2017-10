Comment assister à The Voice, la plus belle voix ?

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous inscrire sur le site de l’agence Cassandra qui gère le public de The Voice, la plus belle voix.

Une septième saison qui promet d’être riche en nouveautés à commencer par l’arrivée de Pascal Obispo parmi les coachs. Il prendra place dans l'un des célèbres fauteuils rouges aux côtés de ses amis Florent Pagny, Zazie et Mika. Avec ces 4 coachs, The Voice accueille une fois encore 4 stars incontournables de la chanson française et internationale qui vont transmettre leur expérience et leur savoir-faire aux nouvelles Voix de demain. A eux 4, ils ont vendu plus de 70 millions de disques !

