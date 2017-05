Assistez à la demi-finale de The Voice Samedi 3 Juin avec TF1 !

Par Véronique | Ecrit pour TF1 |

Karine Ferri, Nikos Aliagas, les coachs et les talents toujours en compétition vous donnent rendez-vous pour la demi-finale de The Voice 6 ! La fin approche, ils vont se surpasser, tout donner !

Et si vous viviez cette soirée inoubliable ?



Inscrivez-vous ICI.



Informations sur cet événement :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu’au mardi 30 mai inclus. Les gagnants remporteront 2 places pour assister à cette soirée exceptionnelle et seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions.



Les mineurs devront impérativement être accompagnés d’une personne majeure. Indiquez votre âge dans le commentaire ainsi que l’âge de votre accompagnateur dans la rubrique indiquée. Les déplacements ne sont pas pris en charge par TF1.

Nous vous informons que les places sont debout et que les enfants mesurant moins d’1m40 ne pourront pas être acceptés pour des raisons de sécurité.

Le rendez-vous pour assister à l’émission est fixé à 18h à la Plaine Saint-Denis.



A très bientôt sur TF1&Vous pour d'autres offres et privilèges !