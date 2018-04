Assistez à Holiday On Ice et rencontrez Katrina Patchett et Brian Joubert avec TF1

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Parce que le leitmotiv de TF1&Vous et de toujours plus vous faire plaisir, nous vous avons encore concocté un superbe privilège ! Assister à la représentation d’Holiday On Ice le mercredi 22 mai à 20h à la Seine Musicale et finir en beauté en rencontrant Katrina Patchett et Brian Joubert.

TF1 partenaire de Holiday On Ice, LE spectacle sur glace à ne pas râter…

C’est le spectacle sur glace le plus récompensé au monde est un incontournable pour les familles et les amoureux du patinage.

Triples boucles piquées, costumes de cabaret dont le détail approche celui de la haute couture, glace fumante sous les projecteurs : la troupe d’Holiday On Ice est de retour en France. Pour 2018, la compagnie a préparé une toute nouvelle création qui vous plongera à la découverte de la cité perdue : « ATLANTIS ».

Pour percer le mystère de l’île disparue, la troupe d’Holiday On Ice accueillera en exclusivité le couple phare de la 5ème édition de Danse avec les Stars : Katrina Patchett, danseuse professionnelle et Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique !

Holiday On Ice, en tournée en France jusqu’au 27 mai 2018.

Du 22 au 27 mai à La Seine Musicale.



Bonne chance à tous et continuons à partager des ondes positives…